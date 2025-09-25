Минцифры запустило новый отбор проектов по замещению зарубежного ПО

Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых проектов, направленных на импортозамещение в сфере программного обеспечения. Как сообщили в ведомстве, государственная поддержка предусматривает гранты от 100 миллионов до 2 миллиарда рублей — до 50% стоимости проекта. Общий объем финансирования в 2025 году составит 8,3 миллиардрв рублей.

Заявки на участие будут приниматься до 26 октября, а решение о поддержке примут до 15 декабря. Проекты должны быть реализованы в течение четырех лет. Среди основных критериев отбора — отсутствие зрелых отечественных аналогов, экспортный потенциал, возможность масштабирования и соответствие приоритетным направлениям. Исключительные права на продукт после завершения разработки останутся у создателей, отмечает RT.