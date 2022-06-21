Российскому образованию предрекли «потерю миллионов» из-за ухода сотовых операторов из школ
Аналитик Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, что сотовые операторы для размещения своих вышек часто выбирают образовательные учреждения, так как с ними легче договориться.
Размещение станций сотовой связи на крышах образовательных учреждений не несет вреда здоровью людей, но их уход приведет к проблемам в российском образовании, которое потеряет сотни миллионов рублей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что от российских сотовых операторов потребовали убрать оборудование, в том числе базовые станции, из школ и вузов. Муртазин рассказал, что аппаратура, размещенная на самом здании, не несет вреда здоровью людей.
«На сегодняшний день нет никаких норм, которые бы запрещали размещение базовых станций на образовательных учреждениях, тем более физика процесса такова, что базовая станция светит по горизонтали, под углом, но не вниз. Ее антенны направлены в другие стороны. То есть по сути, если базовую станцию перенести на соседнее здание, то мощность сигнала, который будет получать университет, будет выше, чем, если она стоит наверху. Это непонимание физики процесса, конечно, очень сильно удручает», - подчеркнул он.
Аналитик также объяснил, почему сотовые операторы часто размещают свои вышки на образовательных учреждениях.
«Сегодня операторы заходят в образовательные учреждения не потому, что они их выбирают. Есть проблема: у нас отсутствуют законы, которые обязывают владельцев зданий на недискриминационной основе пускать операторов к себе на крышу. Кто хочет – не пускает, кто хочет – пускает за деньги. Договариваться с образовательными учреждениями проще. За аренду платят деньги – сотни миллионов рублей. Если операторы уйдут из образовательных учреждений, министерство образования будет терять достаточно заметные суммы», - отметил Муртазин.
При этом, по его словам, из-за ухода сотовых операторов из образовательных учреждений вряд ли ухудшится качество связи или вырастут цены на тарифы.
«Для операторов поиск новых локаций – это, конечно, проблема, особенно в крупных городах. Это дополнительные расходы. Они не приведут к кардинальному росту цен на связь, но вообще сегодня вся кризисная ситуация такая, что операторы изыскивают возможность повышения своей рентабельности. И этот запрет, конечно, для них «выстрел в ноги» со стороны чиновников. Ухудшения связи, в том числе в самих образовательных учреждениях, не будет, если только локально, потому что базовые станции разместят не так эффективно. Возможно, люди будут платить чуть-чуть больше», - заключил Муртазин.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые пошлины за лицензии на связь незначительны для крупных операторов, однако могут повлиять на полулегальные компании-«однодневки».
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