Российскому образованию предрекли «потерю миллионов» из-за ухода сотовых операторов из школ

Аналитик также объяснил, почему сотовые операторы часто размещают свои вышки на образовательных учреждениях.

«Сегодня операторы заходят в образовательные учреждения не потому, что они их выбирают. Есть проблема: у нас отсутствуют законы, которые обязывают владельцев зданий на недискриминационной основе пускать операторов к себе на крышу. Кто хочет – не пускает, кто хочет – пускает за деньги. Договариваться с образовательными учреждениями проще. За аренду платят деньги – сотни миллионов рублей. Если операторы уйдут из образовательных учреждений, министерство образования будет терять достаточно заметные суммы», - отметил Муртазин.

При этом, по его словам, из-за ухода сотовых операторов из образовательных учреждений вряд ли ухудшится качество связи или вырастут цены на тарифы.