Канада не выдала визы российским велосипедистам-участникам чемпионата мира
Власти Канады до сих пор не выдали въездные визы велосипедистам из России, подавшим заявки для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной РФ Иракли Абрамяна.
Он рассказал, что российские спортсмены заранее подали документы на визы, но процесс их получения затянулся. Абрамян уточнил, что велосипедисты из РФ находятся в невыгодном положении по сравнению с другими зарубежными участниками, так как у россиян не будет времени на адаптацию после длительного перелета. Известно, что вылет российских спортсменов запланирован на 18 сентября.
Чемпионат мира по велогонкам на шоссе состоится в Монреале с 20 по 27 сентября. Абрамян напомнил, что на гонки в категории «элита» заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Россияне вошли в заявку и на юниорские состязания, которые пройдут в рамках чемпионата мира.
Российские велогонщики на международных стартах выступают в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.
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