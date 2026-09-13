Канада не выдала визы российским велосипедистам-участникам чемпионата мира

Он рассказал, что российские спортсмены заранее подали документы на визы, но процесс их получения затянулся. Абрамян уточнил, что велосипедисты из РФ находятся в невыгодном положении по сравнению с другими зарубежными участниками, так как у россиян не будет времени на адаптацию после длительного перелета. Известно, что вылет российских спортсменов запланирован на 18 сентября.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе состоится в Монреале с 20 по 27 сентября. Абрамян напомнил, что на гонки в категории «элита» заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Россияне вошли в заявку и на юниорские состязания, которые пройдут в рамках чемпионата мира.

Российские велогонщики на международных стартах выступают в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.