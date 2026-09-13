Лихачев: ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые

ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом для Запорожской АЭС (ЗАЭС), прекрасно зная, что оно необходимо для объекта. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, это произошло в пятницу 11 сентября. Киев нанес серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС, приводит заявление Лихачева «Росатом». В результате удара погибли двое российских военных, есть раненые, в том числе тяжело, пишет РИА Новости.

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Лихачев напомнил, что это топливо жизненно необходимо станции, в частности из-за того, что в августе-сентябре 2026 года почти три недели объект оставался без внешнего электроснабжения, используя исключительно дизель по причине провокаций Киева.

Уточняется, что дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение ударами по ЗАЭС провоцируют ядерную катастрофу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ковалев Петр
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