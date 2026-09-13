Лихачев: ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые

ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом для Запорожской АЭС (ЗАЭС), прекрасно зная, что оно необходимо для объекта. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, это произошло в пятницу 11 сентября. Киев нанес серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС, приводит заявление Лихачева «Росатом». В результате удара погибли двое российских военных, есть раненые, в том числе тяжело, пишет РИА Новости.