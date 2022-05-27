«Недешевый процесс»: Херсон и Запорожье пообещали «без проблем» перевести на российскую связь

Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что для перехода потребуются инновации и капитальные затраты, но у России есть такая возможность. 

Проблем с переводом Запорожской и Херсонской областей на российских операторов не будет, но потребуются значительные финансовые вложения, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская область переходят на российский телефонный код +7. Также стало известно, что в регионы зашли новые операторы, мобильные пакеты связи поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

«Надо людям дать возможность поглощать правильную информацию, общаться, получать техническую помощь. Если кто помнит, в Крым наши операторы тоже очень осторожно входили, потому что у многих акционеры зарубежные и есть санкции. За это осуждать бизнес не нужно, он ведь имеет цель – извлечение прибыли. Там этот этап пройден, теперь второй этап», - подчеркнул Букштейн.

По его словам, процесс перехода на российских операторов не станет дешевым, но технологических препятствий для этого нет.

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«Это процесс недешевый, но еще дороже потом было бы сражаться с теми, кто Россию ненавидит. Здесь надо выбирать из двух зол меньшее, а это, может, не зло, а добро. Конечно, потребуются технологические инновации, конечно, потребуются капитальные затраты. С этим придется смириться. У людей много родственников, смешанные семьи, мы жили в одной стране. Людям нужны контакты. Пока что тут вопросы транспортные решены не до конца. Это не команда из Москвы. Это сами администрации понимают, что жить в таком отрыве невозможно, надо не деньги считать, а эффект от изменения статуса областей, которые могли бы стать враждебными к России, там для наших возможностей нет проблем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что упрощение выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей можно расценивать как начало подготовки вхождения этих регионов в состав России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Мобильная СвязьУкраина
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