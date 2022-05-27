«Недешевый процесс»: Херсон и Запорожье пообещали «без проблем» перевести на российскую связь

Проблем с переводом Запорожской и Херсонской областей на российских операторов не будет, но потребуются значительные финансовые вложения, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская область переходят на российский телефонный код +7. Также стало известно, что в регионы зашли новые операторы, мобильные пакеты связи поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.



«Надо людям дать возможность поглощать правильную информацию, общаться, получать техническую помощь. Если кто помнит, в Крым наши операторы тоже очень осторожно входили, потому что у многих акционеры зарубежные и есть санкции. За это осуждать бизнес не нужно, он ведь имеет цель – извлечение прибыли. Там этот этап пройден, теперь второй этап», - подчеркнул Букштейн.

По его словам, процесс перехода на российских операторов не станет дешевым, но технологических препятствий для этого нет.