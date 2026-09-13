МЧС: В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов

Медицинская помощь туристам не требуется, пишет ТАСС.

Уточняется, что путешественники пропали при прохождении одного из туристических маршрутов в регионе. При спуске с Софийских озер участники группы заблудились.

В ведомстве добавили, что туристов сопроводили к точке сбора и доставили в поселок Архыз. Известно, что путешественники прибыли из Ставропольского края, их поход не был зарегистрирован в подразделениях МЧС РФ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два человека погибли, еще три пострадали при сходе лавины в КБР.