МЧС: В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили пропавших туристов около Софийских озер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Медицинская помощь туристам не требуется, пишет ТАСС.
Уточняется, что путешественники пропали при прохождении одного из туристических маршрутов в регионе. При спуске с Софийских озер участники группы заблудились.
В ведомстве добавили, что туристов сопроводили к точке сбора и доставили в поселок Архыз. Известно, что путешественники прибыли из Ставропольского края, их поход не был зарегистрирован в подразделениях МЧС РФ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два человека погибли, еще три пострадали при сходе лавины в КБР.
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