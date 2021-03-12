Роскомнадзор: Twitter может оспорить замедление своей работы в суде

Компания Twitter имеет право оспорить замедление своей работы в России в суде, однако никакой реакции от компании пока не было, передает «Интерфакс» слова главы управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

В среду утром ведомство начало замедлять трафик Twitter в России, так как компания не соблюдает российские законы о распространении информации в интернете.

Зайцев отметил, что ведомство готово к диалогу с компанией.

Руководство социальной сети Twitter отреагировало на информацию о снижении скорости работы сети в российском сегменте интернета, назвав этот попыткой заблокировать социальный диалог.

Ранее в пятницу член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в будущем Twitter может быть полностью заблокирован в России.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.

