Роскомнадзор: Twitter может оспорить замедление своей работы в суде
Компания Twitter имеет право оспорить замедление своей работы в России в суде, однако никакой реакции от компании пока не было, передает «Интерфакс» слова главы управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.
В среду утром ведомство начало замедлять трафик Twitter в России, так как компания не соблюдает российские законы о распространении информации в интернете.
Зайцев отметил, что ведомство готово к диалогу с компанией.
Руководство социальной сети Twitter отреагировало на информацию о снижении скорости работы сети в российском сегменте интернета, назвав этот попыткой заблокировать социальный диалог.
Ранее в пятницу член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в будущем Twitter может быть полностью заблокирован в России.
В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.
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