Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

В будущем Twitter может быть полностью заблокирован в России. Такое мнение высказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Роскомнадзоре назвали абсурдными обвинения со стороны Twitter

«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», - сказала она в ходе круглого стола «Вынужденное замедление – выводы для всех».

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России из-за невыполнения требования по удалению опасного контента. В ведомстве сообщили, что руководство компании Twitter не выходит на контакт и не реагирует на запросы, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СоцсетиИнтернетЕлена Мизулина
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