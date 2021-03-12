Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», - сказала она в ходе круглого стола «Вынужденное замедление – выводы для всех».

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России из-за невыполнения требования по удалению опасного контента. В ведомстве сообщили, что руководство компании Twitter не выходит на контакт и не реагирует на запросы, передает РИА ФАН.

