В Twitter прокомментировали ограничительные меры Роскомнадзора

По словам представителя компании, в соцсети считают необходимым сохранить интернет-пространство "открытым". Руководство проявило "глубокую обеспокоенность" в связи с увеличением числа попыток блокировать и тормозить работу Twitter.

РИА Новости передает, что в Роскомнадзоре причиной для блокировок назвали систематическое неисполнение требований по удалению запрещенного в России контента. Ведомство подтвердило, что Twitter был уведомлен об ограничениях на территории РФ, однако никто из представителей соцсети не вышел на связь с российскими властями.

