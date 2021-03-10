В Twitter прокомментировали ограничительные меры Роскомнадзора

Руководство социальной сети Twitter отреагировало на информацию о снижении скорости работы сети в российском сегменте интернета, назвав этот попыткой "заблокировать социальный диалог". Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Twitter.

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По словам представителя компании, в соцсети считают необходимым сохранить интернет-пространство "открытым". Руководство проявило "глубокую обеспокоенность" в связи с увеличением числа попыток блокировать и тормозить работу Twitter.

РИА Новости передает, что в Роскомнадзоре причиной для блокировок назвали систематическое неисполнение требований по удалению запрещенного в России контента. Ведомство подтвердило, что Twitter был уведомлен об ограничениях на территории РФ, однако никто из представителей соцсети не вышел на связь с российскими властями.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Блокировка СайтовРоскомнадзорTwitter
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