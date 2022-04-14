«Не безнадежно!» Российские ученые усомнились, что их смогут изолировать от мира

«В современном мире это (полностью изолировать ученых – прим. НСН) достаточно сложно сделать. Так или иначе информация будет поступать. Даже в годы "холодной войны" все были в курсе исследований, которые ведутся другими учеными. Сейчас наука стала довольно общей, существуют различные информационные сети, быстро идет обмен информацией, незасекреченные публикации доступны. Поэтому обмен информацией часто происходит даже без желания тех, кто хочет ей делиться или нет. Все заинтересованы в том, чтобы их достижения стали известны как можно скорее», - сказал «Радиоточке НСН» академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

По его словам, какие-то затруднения могут возникнуть с совместными разработками.

«Проблемы могут касаться совместных разработок, когда исследования идут сразу в нескольких странах, работа идет в одном направлении, но на принципе разделения труда. Здесь, конечно, затруднения возможны», - пояснил академик.

При этом Покровский выразил уверенность, что российская наука может развиваться и без взаимодействия с западными коллегами, отметив, что «проблемы будут, но они не являются непреодолимыми».

Со своей стороны, руководитель лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. Ширшова РАН Андрей Зацепин подтвердил «Радиоточке НСН», что российские ученые могут работать самостоятельно.

«Конечно возможно. Что касается океанологии, у нас есть и корабли свои, и оборудование отчасти западное, но оно пока работает. Какое-то время даже при отсутствии отечественных аналогов можно будет работать. С другой стороны, будет стимул развивать свое. В силу того, что западное оборудование было более передовым, наше приборостроение не так и развивалось, потому что зачем развивать, когда можно купить. Конечно, это будет очень трудный период, но есть шансы для собственного развития, будем их использовать», - сказал Зацепин.

Он рассказал, что пока нет проблем с публикациями в научных журналах, допустив при этом, что санкции могут закрыть для российских ученый доступ на международные конференции.

«Мы сейчас подали статью в международный журнал, там заправляют в основном китайцы, и никаких проблем не было, конфронтация никак не проявляется. Думаю, что в плане публикаций не будет полной изоляции. Возможно, будет затруднительно участие в конференциях. А в плане обмена научной литературой и публикации своих статей в журналах, которые читают, в том числе и на Западе, думаю, ситуация не будет безнадежно плохой. Хотя, возможно, какие-то журналы и будут отклонять. Сейчас очень нервное время, но я думаю, что эта нервозность будет уменьшаться, а не увеличиваться. Надеюсь, что мы полностью не выпадем из научного сообщества», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».