Дешевле и эффективнее: Названы причины быстрого «взлёта» китайской нейросети DeepSeek
Появление DeepSeek не означает, что видеокарты для ИИ больше не нужны, но компаниям придется адаптировать свой бизнес с учетом новых технологий, отметил в эфире НСН Александр Дворянский.
Китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция, заявил эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН.
Новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Китайцы потратили на DeepSeek всего $6 млн, пока США вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов. Запуск DeepSeek обвалил капитализацию американских компаний на $1 триллион за день (NVIDIA потеряла $400 млрд). Дворянский объяснил успех DeepSeek.
«У них другой подход к технологиям. Они уже достаточно давно разрабатывают это направление, поэтому логично, что они обгоняют США в высокотехнологичном сегменте. Дешевле рабочая сила, дешевле технологии, дешевле доступ к разработкам, высокая конкуренция – все это позволяет им выдерживать такой хороший уровень. Возможно, с точки зрения законодательных инициатив у них ситуация немножко попроще (чем в США - ред. НСН)», - сказал Дворянский.
Вместе с тем, по его словам, мнение о том, что китайские специалисты работают по 20 часов в день – не больше, чем стереотип.
«Это стереотип, что в Китае работают по 20 часов в день. У них вполне себе нормальный уровень трудовой дисциплины. Они вполне себе нормально работают по 8 часов в день, сколько и должны», - указал собеседник агентства.
Также Дворянский подчеркнул, что появление DeepSeek не означает, что видеокарты для ИИ больше не нужны. Но компаниям придется адаптировать свой бизнес с учетом новых технологий и условий, отметил он.
«Рано делать подобные выводы, время покажет. Пока на текущий момент это близкие, но разные сегменты. Поэтому я думаю, что нам к этому вопросу вернуться стоит через какое-то время, через годик, например. NVIDIA придется с учетом новых технологий, новых изменений адаптировать свой бизнес, заменять потребительскую модель», - добавил эксперт.
Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан в разговоре с НСН рассказал, что в России нет компетентных специалистов, а также отдельного института по развитию искусственного интеллекта, чтобы она могла соревноваться наравне с Китаем и США в сфере ИИ-технологий, передает «Радиоточка НСН».
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