Дешевле и эффективнее: Названы причины быстрого «взлёта» китайской нейросети DeepSeek

Китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT, потому что в Китае другой подход к технологиям, дешевле рабочая сила и доступ к разработкам, а также высокая конкуренция, заявил эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН.

Новая китайская нейросеть DeepSeek оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Китайцы потратили на DeepSeek всего $6 млн, пока США вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов. Запуск DeepSeek обвалил капитализацию американских компаний на $1 триллион за день (NVIDIA потеряла $400 млрд). Дворянский объяснил успех DeepSeek.