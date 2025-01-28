«Отстаем на 3 года»: В России назвали условия для участия в мировой гонке по развитию ИИ

В России нет компетентных специалистов, а также отдельного института по развитию искусственного интеллекта, чтобы она могла соревноваться наравне с Китаем и США в сфере ИИ-технологий. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

В Китае запустили нейросеть для генерации текста и поиска в интернете DeepSeek, которая оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Жадан заявил, что Россия развивается очень обособленно от конкурентов.