«Отстаем на 3 года»: В России назвали условия для участия в мировой гонке по развитию ИИ
Россия очень ограниченно развивается в ИИ-сфере, даже зарубежные нейросети лучше взаимодействуют с русским языком, чем отечественные, заявил НСН Александр Жадан.
В России нет компетентных специалистов, а также отдельного института по развитию искусственного интеллекта, чтобы она могла соревноваться наравне с Китаем и США в сфере ИИ-технологий. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
В Китае запустили нейросеть для генерации текста и поиска в интернете DeepSeek, которая оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Жадан заявил, что Россия развивается очень обособленно от конкурентов.
«В РФ для участия в этой гонке сейчас не хватает компетентных рук и источника данных. Она, скорее, просто создает ограниченные решения для самой себя, не оглядываясь на весь мир. Такой подход хорошо применим для развития взаимодействия нейросетей с русским языком, что лучше всего можно реализовать именно в России. Однако сегодня такие нейросети, как Claude, используют русский язык лучше, чем российские модели. В РФ был выпущен указ президента № 309, в котором была прописана цель активно развивать ИИ до 2030 года, и это единственное, что у нас имеет к этому отношение. В остальном все сводится к тому, что в РФ нет компетентного института для этих целей. ИИ у нас развивается отдельно от госпрограммы, есть компании, которые делают это под себя и добиваются нужных результатов. В этом смысле Россия крайне ограничена в своих возможностях, и все упирается в то, что у нас нет доступа к глобализации», - отметил он.
При этом, по его словам, чтобы Россия могла нагнать современных ИИ-гигантов по развитию технологий, ей потребуется минимум два-три года.
«Чтобы догнать текущий уровень развития нейросетей, по грубым оценкам может потребоваться два-три года. Но через это время тот уровень, который мы собираемся достичь, уже поднимется еще выше. Так что пока Россия не может повлиять на эту гонку», - рассказал он.
Ранее Жадан в беседе с НСН отметил, что Китай еще не опережает США по развитию искусственного интеллекта, но уже активно догоняет.
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