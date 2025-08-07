Программистов удивили заявления хакеров об уязвимостях российских компаний

Рассказы организованных групп о брешах в системах безопасности могут быть ложными, заявил НСН Александр Варской, а Олег Кравчук усомнился в законности действий таких хакеров.

Так называемые «белые хакеры» протестировали защиту российских компаний из ключевых отраслей и с первого раза смогли добраться до критически важных систем в трех случаях из пяти. Наиболее уязвимыми оказались малые предприятия, а торговля и промышленность — в числе самых легко атакуемых отраслей, в отличие от финансового сектора. При этом в отрасли не склонны делать выводы о рынке в целом на основании одних испытаний из-за репрезентативности выборки, сообщает «Коммерсантъ».

Хакер может быть утром «белым», а уже вечером использовать информацию в преступных целях, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН, поставив под сомнение деятельность подобных групп программистов.

Россиян призвали отказаться от китайских машин с удаленным доступом из-за хакеров
«Это такая себе область, она выглядит как “а давайте, мы попробуем обокрасть вашу квартиру”. Эта сфера в районе законно-незаконного, и там грань между ним очень тонкая. Куда и кто может добраться и так далее. У законодателей есть вопросы к этой работе. Днем хакер может быть и “белый”, ночью уже не так сильно. Когда мы говорим про безопасность, всегда есть такое противоречие с сохранением частной тайны. Здесь нужна строгая законодательная регуляция, чтобы она тоже касалась этой проблемы», — отметил он.

Российский хакер Александр Сергей заявил в разговоре с НСН, что услугами тестировщиков систем безопасности пользуются многие компании, а заявления каких-то отдельных групп не стоит воспринимать всерьез.

Хакер назвал череду кибератак на российские компании демонстрацией возможностей
«Российские белые хакеры получают много обращений, причем Минцифры распределяет так называемые тесты на проникновение по всему рынку так, что всем компаниям, которые есть в отрасли, есть работа. А потом следуют некоторые отчеты, рассылки в Telegram и обмен документацией по поводу того, что исследовали все эти люди. Исследования уже поставлены на поток. Это еще только официальный рынок. А у любой большой компании найдутся какие-то дыры в безопасности. Заявления о том, что кто-то не в безопасности выглядят странными. Тот факт, что какие-то белые хакеры сами для себя что-то у кого-то обнаружили, выглядит странным. Для чего им надо делать это заявление. Взбудоражить рынок?» — удивился собеседник НСН.

Ранее Кравчук призвал в разговоре с НСН приучать детей к кибергигиене с «горшка».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КибербезопасностьКибератакиХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры