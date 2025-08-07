Трамп заявил, что есть хороший шанс, что его встреча с Путиным состоится очень скоро

Пожар начался на ж/д станции в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров

Минэнерго: Рынок нефтепродуктов «демонстрирует устойчивую стабильность»

Стилист раскритиковал школьную форму от Минпросвещения