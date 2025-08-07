Программистов удивили заявления хакеров об уязвимостях российских компаний
Рассказы организованных групп о брешах в системах безопасности могут быть ложными, заявил НСН Александр Варской, а Олег Кравчук усомнился в законности действий таких хакеров.
Так называемые «белые хакеры» протестировали защиту российских компаний из ключевых отраслей и с первого раза смогли добраться до критически важных систем в трех случаях из пяти. Наиболее уязвимыми оказались малые предприятия, а торговля и промышленность — в числе самых легко атакуемых отраслей, в отличие от финансового сектора. При этом в отрасли не склонны делать выводы о рынке в целом на основании одних испытаний из-за репрезентативности выборки, сообщает «Коммерсантъ».
Хакер может быть утром «белым», а уже вечером использовать информацию в преступных целях, рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН, поставив под сомнение деятельность подобных групп программистов.
«Это такая себе область, она выглядит как “а давайте, мы попробуем обокрасть вашу квартиру”. Эта сфера в районе законно-незаконного, и там грань между ним очень тонкая. Куда и кто может добраться и так далее. У законодателей есть вопросы к этой работе. Днем хакер может быть и “белый”, ночью уже не так сильно. Когда мы говорим про безопасность, всегда есть такое противоречие с сохранением частной тайны. Здесь нужна строгая законодательная регуляция, чтобы она тоже касалась этой проблемы», — отметил он.
Российский хакер Александр Сергей заявил в разговоре с НСН, что услугами тестировщиков систем безопасности пользуются многие компании, а заявления каких-то отдельных групп не стоит воспринимать всерьез.
«Российские белые хакеры получают много обращений, причем Минцифры распределяет так называемые тесты на проникновение по всему рынку так, что всем компаниям, которые есть в отрасли, есть работа. А потом следуют некоторые отчеты, рассылки в Telegram и обмен документацией по поводу того, что исследовали все эти люди. Исследования уже поставлены на поток. Это еще только официальный рынок. А у любой большой компании найдутся какие-то дыры в безопасности. Заявления о том, что кто-то не в безопасности выглядят странными. Тот факт, что какие-то белые хакеры сами для себя что-то у кого-то обнаружили, выглядит странным. Для чего им надо делать это заявление. Взбудоражить рынок?» — удивился собеседник НСН.
Ранее Кравчук призвал в разговоре с НСН приучать детей к кибергигиене с «горшка».
