В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека

В частном доме в Ленинском районе Волгоградской области произошёл взрыв боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.