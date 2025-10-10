В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека

В частном доме в Ленинском районе Волгоградской области произошёл взрыв боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

По данным МТВ Онлайн, находку обнаружили во время земляных работ в Суровикинском районе — около хутора Новомаксимовский, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
