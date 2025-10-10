Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната

Американская певица Билли Айлиш ударилась об ограждение во время концерта в Майами после того, как один из зрителей грубо потянул ее за руку. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в зале Kaseya Center, когда Айлиш после исполнения песни Guess спустилась со сцены, чтобы поприветствовать фанатов. Мужчина резко дернул певицу в сторону толпы, в результате чего она ударилась об металлическое ограждение, отмечает RT.