Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната

Американская певица Билли Айлиш ударилась об ограждение во время концерта в Майами после того, как один из зрителей грубо потянул ее за руку. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в зале Kaseya Center, когда Айлиш после исполнения песни Guess спустилась со сцены, чтобы поприветствовать фанатов. Мужчина резко дернул певицу в сторону толпы, в результате чего она ударилась об металлическое ограждение, отмечает RT.

Билли Айлиш признана «Артистом года» по версии American Music Awards

Несмотря на происшествие, девятикратная обладательница премии «Грэмми» быстро восстановила самообладание и продолжила выступление. Очевидцы отметили, что одна из поклонниц попыталась остановить мужчину.

По данным полиции Майами, нарушителя вывели с площадки, однако уголовное дело в отношении него возбуждать не планируется, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры