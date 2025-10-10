Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната
Американская певица Билли Айлиш ударилась об ограждение во время концерта в Майами после того, как один из зрителей грубо потянул ее за руку. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел в зале Kaseya Center, когда Айлиш после исполнения песни Guess спустилась со сцены, чтобы поприветствовать фанатов. Мужчина резко дернул певицу в сторону толпы, в результате чего она ударилась об металлическое ограждение, отмечает RT.
Несмотря на происшествие, девятикратная обладательница премии «Грэмми» быстро восстановила самообладание и продолжила выступление. Очевидцы отметили, что одна из поклонниц попыталась остановить мужчину.
По данным полиции Майами, нарушителя вывели с площадки, однако уголовное дело в отношении него возбуждать не планируется, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
- Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната
- Кабмин включил Renault в санкционный список
- Россия и Белоруссия планируют объединить порталы госуслуг
- Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу
- «Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы
- Киев поддержал идею перемирия на время Олимпиады 2026 года
- Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot
- В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
- В России за месяц подешевели овощи и фрукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru