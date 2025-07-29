Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердил, что зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички» и «Неофарм», а также клиник «Семейный доктор». Также внезапно перестала работать «Почта России». Пользователи жалуются на то, что не открывается сайт и приложение. Варской назвал подобные хакерский атаки демонстрацией возможностей.

«Все эти проверки на уязвимость, обеспечение безопасных периметров превратились в целую индустрию, в полукриминальный бизнес. Это какая-то демонстрация возможностей. Касаемо «Почты России», это могут быть и просто кривые руки, а не хакерская атака. Однако за последние три года «Почта России» многократно подвергалась атакам, так как находится в списке российских важных ресурсов. В этой связи я бы не стал говорить, что какие-то устаревшие пароли виноваты. Уже 300 раз все поменяли», - сказал собеседник НСН.

Напомним, ранее хакерской атаке подвергся российская авиакомпания «Аэрофлот», отмечает «Радиоточка НСН». Размер ущерба, который понёс «Аэрофлот» из-за атаки, по оценкам экспертов, может составить от 10 до 50 миллионов долларов. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявлял НСН, что в 99% случаев взломы систем крупных компаний связаны с социальным фактором, когда «кто-то сказал лишнее», такая причина, вероятно, была и в ситуации с «Аэрофлотом».

