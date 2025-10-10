Кабмин включил Renault в санкционный список

Renault прекратила деятельность в России весной 2022 года, передав свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) государственному институту «НАМИ».

Московский завод концерн передал в собственность правительства столицы. У компании сохранился опцион на обратный выкуп акций «АвтоВАЗа» в течение шести лет, однако вернуть контроль над заводом она не сможет, передает «Радиоточка НСН».

