Кабмин включил Renault в санкционный список

Французская автомобилестроительная корпорация Renault SAS включена в перечень юридических лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Компания указана в списке под номером 75, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 октября.

Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой

Renault прекратила деятельность в России весной 2022 года, передав свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) государственному институту «НАМИ».

Московский завод концерн передал в собственность правительства столицы. У компании сохранился опцион на обратный выкуп акций «АвтоВАЗа» в течение шести лет, однако вернуть контроль над заводом она не сможет, передает «Радиоточка НСН».

