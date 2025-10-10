Кабмин включил Renault в санкционный список
Французская автомобилестроительная корпорация Renault SAS включена в перечень юридических лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Компания указана в списке под номером 75, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 октября.
Renault прекратила деятельность в России весной 2022 года, передав свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) государственному институту «НАМИ».
Московский завод концерн передал в собственность правительства столицы. У компании сохранился опцион на обратный выкуп акций «АвтоВАЗа» в течение шести лет, однако вернуть контроль над заводом она не сможет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
- Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната
- Кабмин включил Renault в санкционный список
- Россия и Белоруссия планируют объединить порталы госуслуг
- Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу
- «Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы
- Киев поддержал идею перемирия на время Олимпиады 2026 года
- Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot
- В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
- В России за месяц подешевели овощи и фрукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru