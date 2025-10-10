Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу

Осенью 2025 года доля бронирований россиянами билетов бизнес-класса выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».

Наибольший спрос зафиксирован на международных направлениях: бизнес-класс выбирают 0,67% путешественников, тогда как на внутренних рейсах — лишь 0,23%.