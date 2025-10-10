Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу
Осенью 2025 года доля бронирований россиянами билетов бизнес-класса выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».
Наибольший спрос зафиксирован на международных направлениях: бизнес-класс выбирают 0,67% путешественников, тогда как на внутренних рейсах — лишь 0,23%.
Среди зарубежных направлений лидирует Китай, на который приходится 27% бронирований. Далее следуют Турция (9%), Япония (8%), ОАЭ (6%) и Узбекистан (4%).
Чаще других бизнес-классом летают пассажиры из Москвы — 42% всех бронирований в этом сегменте. Популярными также остаются маршруты из Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Махачкалы. Внутри страны наиболее востребованы рейсы в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru