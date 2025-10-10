Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
Польша не станет уничтожать ракеты над территорией Украины без согласованного решения со стороны всех стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский во время визита во Львов, передает издание Новости Live.
По словам дипломата, подобные действия возможны только в рамках общей интегрированной системы противовоздушной обороны альянса, отмечает RT.
Киев неоднократно обращался к западным партнерам, в том числе к Варшаве, с просьбой перехватывать российские ракеты и беспилотники, пролетающие над территорией Украины.
Однако польские власти указывают на риск прямого вовлечения в конфликт и подчеркивают, что любые подобные меры требуют коллективного согласия членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».
