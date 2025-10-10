Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО

Польша не станет уничтожать ракеты над территорией Украины без согласованного решения со стороны всех стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский во время визита во Львов, передает издание Новости Live.

По словам дипломата, подобные действия возможны только в рамках общей интегрированной системы противовоздушной обороны альянса, отмечает RT.