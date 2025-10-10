Россия и Белоруссия планируют объединить порталы госуслуг

Глазьев пояснил, что вопрос об объединении порталов возник на фоне проблем с перерегистрацией SIM-карт российских операторов. До 1 июля 2025 года граждане России и Белоруссии должны были подтвердить биометрические данные для продолжения пользования связью.

Он подчеркнул, что дискриминации белорусов в России не было, так как требование касалось граждан обеих стран, однако именно отсутствие доступа к российскому порталу затруднило процедуру для жителей Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

