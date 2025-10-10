Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что с 2022 года 122 ребенка были воссоединены со своими семьями на территории Украины. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».
По ее словам, российская сторона получила большое количество запросов по детям, находившимся на российской территории, однако лишь в 122 случаях потребовалось официальное участие аппарата детского омбудсмена для организации возвращения несовершеннолетних к родственникам.
Ранее Львова-Белова неоднократно заявляла, что Россия оказывает содействие в возвращении детей, разлученных с семьями из-за конфликта.
В июле она сообщала, что в рамках сотрудничества с международными организациями украинским родственникам были переданы десятки несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
