Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что с 2022 года 122 ребенка были воссоединены со своими семьями на территории Украины. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».

По ее словам, российская сторона получила большое количество запросов по детям, находившимся на российской территории, однако лишь в 122 случаях потребовалось официальное участие аппарата детского омбудсмена для организации возвращения несовершеннолетних к родственникам.

Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном

Ранее Львова-Белова неоднократно заявляла, что Россия оказывает содействие в возвращении детей, разлученных с семьями из-за конфликта.

В июле она сообщала, что в рамках сотрудничества с международными организациями украинским родственникам были переданы десятки несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:ДетиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры