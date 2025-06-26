Родителей призвали приучать детей к кибергигиене с «горшка»
В вопросах профилактики киберпреступлений среди детей государство стоит на втором месте, так как бесполезно совершенствовать системы, если ребенок потом сам назовет пароль мошенникам, заявил НСН Олег Кравчук.
Ребенка нужно приучать к кибергигиене с момента, когда он первый раз взял в руки телефон, здесь очень важна воспитательная работа, так как мошенники делают ставку на манипулятивные техники. Об этом в беседе с НСН рассказал глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.
В России может появиться закон о системе профилактики киберпреступлений среди детей. Соответствующую инициативу внесет в Госдуму глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, проектом предлагается включить в 20-й федеральный закон направление профилактики, связанное с интернет-преступлениями. Кравчук указал на ответственность родителей в этом вопросе.
«Сейчас атаки стали более продуманные, с использованием искусственного интеллекта. Там не только дети, но и взрослые являются группой риска. Думаю, что как только ребенок начал держать в руках телефон, а это сегодня, практически, с горшка, ему надо объяснять, что нажав кнопку, можно что-то оплатить, или отправить не туда. Соответственно использовать функции родительского контроля на телефоне. Кибергигиена - это такая же гигиена, как помыть руки. Этим и родители должны заниматься, и в школе рассказывать ребенку, и в мультиках. Поэтому сначала надо научиться безопасно обращаться с телефоном, а потом уже можно и дорогу учить переходить», - рассказал он.
По его словам, основная ответственность здесь лежит все же в воспитательной плоскости, так как мошенники просто искусно манипулируют людьми, чтобы те сами назвали все «пароли и явки».
«Государство здесь точно в роли догоняющего, потому что кибермошенники всегда впереди. Сегодня это даже не столько киберпреступления, сколько взлом, манипуляция людьми - это то, что называется социальная инженерия. Можно бороться с паролями, но нельзя бороться с людьми, которые сами все рассказывают. Поэтому здесь как раз именно не столько кибертехнический, сколько воспитательный момент», - отметил он.
Ранее вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что жертвы телефонных мошенников равномерно распределяются по возрасту, образованию и регионам проживания, однако чаще всего в сети злоумышленников попадаются люди среднего возраста, а вовсе не молодежь или пенсионеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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