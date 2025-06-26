По его словам, основная ответственность здесь лежит все же в воспитательной плоскости, так как мошенники просто искусно манипулируют людьми, чтобы те сами назвали все «пароли и явки».

«Государство здесь точно в роли догоняющего, потому что кибермошенники всегда впереди. Сегодня это даже не столько киберпреступления, сколько взлом, манипуляция людьми - это то, что называется социальная инженерия. Можно бороться с паролями, но нельзя бороться с людьми, которые сами все рассказывают. Поэтому здесь как раз именно не столько кибертехнический, сколько воспитательный момент», - отметил он.

Ранее вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что жертвы телефонных мошенников равномерно распределяются по возрасту, образованию и регионам проживания, однако чаще всего в сети злоумышленников попадаются люди среднего возраста, а вовсе не молодежь или пенсионеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

