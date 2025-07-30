«Мошенники используют различные способы, чтобы выкачивать деньги. Если говорить формально, сначала нужно писать заявление в районный отдел по месту нахождения машины. Напрашивается совет, чтобы отключали эту систему при покупке машины. Я лично о такой проблеме не слышал, но я противник любой электроники. Специалисты по угону говорят, что различные замки на педали, на руль, любые механические средства защиты всегда лучше, чем электронные», - пояснил он.

По его словам, дилеры не отвечают за случаи взломов мастер-аккаунтов машин.

«Изготовитель в этом случае не виноват, так как это типичное воровство. Дилер тут не может быть виноват. Злоумышленники нашли пути взлома. Первый вариант – отказаться от этой системы вообще. Второй вариант – пойти в полицию, третий вариант – обратиться к дилеру, чтобы снять эту систему. В МВД должны эту схему изучить, понять, почему такое вообще возможно. В целом я, конечно, советую не увлекаться электроникой. У Rolls-Royce, премиальных Mercedes как с этим делом? У них многое вручную, а это самые дорогие машины», - заключил собеседник НСН.

Автопроизводители Китая как минимум с 2019 года использовали «серую» схему продаж автомобилей за рубеж, сообщает Reuters. По данным агентства, это было необходимо, чтобы улучшить показатели экспорта. Автомобили без пробега экспортировались в качестве б/у в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока, что позволяло китайским автопроизводителям показывать рост продаж и избавляться от машин, которые было бы сложно продать на внутреннем рынке, передает «Радиоточка НСН».

