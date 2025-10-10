Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поступления двух зенитно-ракетных комплексов Patriot этой осенью. По его словам, соглашение о поставках было достигнуто с партнерами, однако страна-поставщик не раскрывается.
Зеленский уточнил, что речь идет не о системах, обещанных США, а о других установках, полученных в результате отдельных договоренностей. В комплект поставки также войдут ракеты для комплексов.
Москва неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются как законная цель для ударов.
В Кремле также указывали, что дальнейшее вооружение Украины со стороны стран НАТО подрывает возможность переговоров и несет риски расширения конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru