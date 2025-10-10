Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поступления двух зенитно-ракетных комплексов Patriot этой осенью. По его словам, соглашение о поставках было достигнуто с партнерами, однако страна-поставщик не раскрывается.

Зеленский уточнил, что речь идет не о системах, обещанных США, а о других установках, полученных в результате отдельных договоренностей. В комплект поставки также войдут ракеты для комплексов.