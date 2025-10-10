Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поступления двух зенитно-ракетных комплексов Patriot этой осенью. По его словам, соглашение о поставках было достигнуто с партнерами, однако страна-поставщик не раскрывается.

Зеленский уточнил, что речь идет не о системах, обещанных США, а о других установках, полученных в результате отдельных договоренностей. В комплект поставки также войдут ракеты для комплексов.

США разрешили Украине закупать системы Patriot

Москва неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются как законная цель для ударов.

В Кремле также указывали, что дальнейшее вооружение Украины со стороны стран НАТО подрывает возможность переговоров и несет риски расширения конфликта, передает «Радиоточка НСН».

