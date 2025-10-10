Киев поддержал идею перемирия на время Олимпиады 2026 года

Украина поддержала предложение Италии об установлении глобального перемирия на период проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Киев готов к прекращению огня с Россией не только на время Олимпиады, но и «в любой момент, включая настоящее время». Тихий добавил, что Украина ранее уже согласилась на аналогичное предложение, выдвинутое США.