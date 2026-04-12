Пользователям посоветовали воздержаться от «сбросов» Samsung на фоне блокировки телефонов фирмы
При этом эксперт Александр Побыванец в эфире НСН допустил, что речь идет о блокировке корпоративных устройств.
Блокировки телефонов Samsung могут быть связаны с обновлением прошивок гаджетов, поэтому владельцам таких устройств пока следует воздержаться от «сброса» их настроек. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Ранее онлайн-издание Android Authority сообщило, что владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra пожаловались на блокировки после «сброса» устройства к заводским настройкам. Отмечается, что перед тем, как пользователи смогут войти в свою учетную запись Google, их перехватывает экран Knox Mobile Enrollment (KME) с сообщением «этот Galaxy S22 Ultra не является частным», указывающим на то, что телефон управляется организацией, и что все данные и активность видны удаленному IT-администратору.
В самой компании Samsung официально никак не комментировали информацию о якобы блокировках. По словам Корнейчука, они могут быть вызваны проблемами, связанными с обновлением прошивок телефонов.
«Модель Galaxy S22 Ultra вышла в феврале 2022 года, а проблема появилась только сейчас. Значит это произошло после того, как что-то поменялось в обновлениях прошивок. Скорее всего что-то поменялось в актуальной версии прошивки. Когда люди с ней пытаются "сбросить" телефон, у них идет блокировка на уровне системы безопасности. Knox — это чип, который отвечает за безопасность смартфона Samsung. То есть сначала все было нормально, а сейчас что-то "сломали" в прошивке», - объяснил он.
В связи с этим специалист рекомендовал пока не «сбрасывать» устройства Samsung к заводским настройкам.
«Сейчас, если у вас такая модель гаджета, нужно воздержаться от "сброса" телефона и выждать, пока Samsung выпустит хотя бы пару более новых прошивок, чтобы убедиться, что с ними все будет в порядке. Владельцам других моделей телефонов Samsung тоже следует воздержаться от "сброса" хотя бы несколько дней. Надо посмотреть, есть ли какие-то сообщения по другим моделям. Но скорее всего — что-то узко-специфическое, но связанное конкретно с прошивкой. Значит, все-таки может быть и в других моделях тоже», - подчеркнул Корнейчук.
В свою очередь эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН предположил, что были заблокированы корпоративные устройства от Samsung.
«У меня есть S26. Я его "сбрасывал" буквально неделю назад, и проблем не было. Что касается блокировки S22, может быть, это покупаются устройства для корпоративного использования или для обучения, а потом их кто-то продает. Или бывает, что они (корпоративные устройства – прим. НСН) были украдены, а потом проданы. А потом компания-собственник блокирует эту технику, и таким образом после "сброса" она оказывается недоступной для пользователя. В частности, у Apple есть MDM-профили (Mobile Device Management — управление мобильными устройствами – прим. НСН). Возможно, тут аналогичная история», - заключил собеседник НСН.
- Пользователям посоветовали воздержаться от «сбросов» Samsung на фоне блокировки телефонов фирмы
