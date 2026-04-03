Красный – новый черный: Какой цвет iPhone 18 станет хитом
В последнее время в каждой линейке iPhone появляется новый знаковый цвет корпуса, поэтому отсутствие черного варианта не отпугнет поклонников Apple, сказал НСН Wylsacom (Валентин Петухов).
В компании Apple могли сознательно выбрать более яркие цвета для смартфонов линейки Pro, при этом отказ от iPhone в черном корпусе вряд ли отпугнет покупателей, заявил в беседе с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Компания Apple не планирует выпускать телефоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в черном цвете, пишет издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital. Уточняется, что в настоящий момент тестируется iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с насыщенно-красным покрытием, сохранятся и «традиционные» оттенки смарфонов. При этом компания не планирует вводить «забавные» цвета. Петухов не исключил, что решение может быть как техническим, так и чисто имиджевым.
«Это может быть связано с алюминиевым корпусом. Они один раз обожглись с черным iPhone в пятом поколении, когда процесс анодирования оказался уязвим к острым граням. Корпус 17 и 18 поколений более сглаженный, если сравнивать с прошлым, но, видимо, недостаточно, чтобы черный цвет держался корректно. Этот технический момент витает в воздухе, но возможно, они осознанно разделяют линейки. Черный цвет остается в базовых iPhone 17-18, а линейку Pro надо ярко выделять. Она самая маржинальная», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, помимо красного iPhone в линейке стоит ожидать также смартфон в сложном синем оттенке.
«В линейке Pro всегда были достаточно сдержанные цвета, если сравнивать с базовыми iPhone. Это как правило черный, серебристый. В 17-м поколении они в первый раз сделали три ярких цвета и серебряный. Думаю, в 18-м кроме красного должен появится какой-то еще. Зная Apple, можно предположить, что это будет синий, но немного в другом оттенке. Скорее всего концепция на три цвета останется. Были случаи, когда выпускались дополнительные цвета в середине жизни линейки, например, в начале года. В этом году меняется логика обновления iPhone. Если раньше был большой осенний анонс, то теперь осенью будут презентовать Pro, ProMax и, скорее всего, складной iPhone. А базовые обновления, в том числе iPhone 18E, представят весной 2027 года. То есть со следующего у Apple будет два больших события», - допустил Петухов.
По его словам, даже отсутствие черной модели не отпугнет покупателей от новых iPhone.
«Сегодня люди покупают оранжевые iPhone не потому, что они им нравятся. Просто так можно сразу показать, что смартфон новый новый. В каждом поколении всегда какой-то цвет был новый. Когда вышел iPhone 15, все хотели модель "натуральный титан", цвет был новым. В 16 поколении все хотели "золотой титан", а в 17 – оранжевый. Если выйдет красный, люди, которые ненавидят этот цвет, все равно пойдут покупать, если у них есть желание заявить окружающим о собственной возможности купить новый iPhone», - объяснил он.
В июне компания Apple проведет 37-ую ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026. Как сообщил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный, в рамках события компания может представить новую ОС, уделив особое внимание внедрению искусственного интеллекта.
