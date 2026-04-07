«Технически сделать ответ на складной Samsung легко, китайцы это уже доказали. Huawei тоньше, чем Samsung, например. Складной телефон имеет большое количество компромиссов. На экране есть пленка, без которой устройство не работает. Пользователи начинают отдирать эту пленку, а дорогущий экран сразу сломан. Если бы появился складной айфон, мне бы хотелось, чтобы не было видно этой пленки простому пользователю. Все упирается в толщину. Samsung легко победить, а сможет Apple сделать тоньше, чем Huawei и Honor? Большой вопрос. Следующий вопрос – складка посередине видна всегда, а эта пленка в этом месте приподнимается. Apple должна сделать лучше, чем конкуренты, но не факт, что они смогут. Технология сегодня одна, никуда от этого не отойти», - объяснил он.

В связи с этим он порекомендовал компании повременить с такой новинкой.

«Если этот телефон не будет лучше конкурентов, пользователь просто возьмет классический айфон и планшет, не складной. Я бы на месте компании его бы не выпускал вообще, наблюдал бы за технологиями спокойно. От Apple ждут определенного уровня кайфа», - рассказал он.

Покупателей уже не удивить цветом корпуса и количеством объективов, поэтому Apple готовит складные модели, чтобы привлечь себе клиентов, рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в беседе с НСН.

