«Ирония и мечты»: Заявления о 6G в России сравнили с шуткой из интернета
Сети 5G заработают в этом году точечно в Москве, Петербурге и Новосибирске, при этом к 6G Россия не готова даже близко, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Появление в России сетей 6G – это мечта из далекого будущего, поскольку у нас в стране до сих пор массово не работают даже сети 5G, заявил в интервью НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Технологическая основа для запуска шестого поколения мобильной связи (6G) может появиться в России к 2032 году, сообщил ранее сенатор Артем Шейкин. По его словам, первые пилотные зоны 6G планируется запустить уже к 2028 году. Муртазин вспомнил в этой связи анекдот.
«Мы можем мечтать и про 6G, и про 7G, и про 8G. Это просто информационный повод и ничего более. На сегодняшний день у нас есть план по развитию сетей 5G, они точечно появятся в этом году, а массово будут развиваться ближе к 2030 году. Про 6G в обозримом будущем мы не можем мечтать, потому что телеком-отрасль находится в системном кризисе. Любые заявления о скоростном интернете в России на фоне блокировок и сломанного Рунета воспринимаются, мягко говоря, иронично. По интернету гуляет шутка про "самый быстрый заблокированный интернет в мире". Однако развивать технологии необходимо, даже если это работа "в стол", блокировки это не навсегда», - отметил эксперт.
Он объяснил, где в России в этом году заработает 5G и каково будущее сетей 6G в мире.
«6G-сети будут первоначально дорогими. В мире они появятся где-то в 2028-2030 годах. В России они не будут появляться одновременно с миром, потому что нам сначала нужно создать 5G-сети. Это не только радиочасть, это транспорт, в том числе, и оптика, потому что там другие скорости. К 5G мы готовы условно, а к 6G не готовы вообще даже близко. Надо разделять заявления и реальность. В этом году пилотные зоны 5G, которые появились давным-давно, станут использоваться в коммерческой эксплуатации. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и ряд других городов. В столице это, например, Москва-сити и сад Эрмитаж, в Петербурге есть зона вдоль Невского проспекта, в Новосибирске Академгородок. Это точечная застройка, весь город покрыть 5G невозможно, это слишком дорого, в индустрии для этого денег нет. Для понимания степени нашего отставания, в Узбекистане в Самарканде практически полное 5G покрытие, в Бухаре центр покрыт 5G, а у нас даже близко такого нет», - заключил собеседник НСН.
При этом Муртазин отметил, что 750 млн рублей, выделенных Минцифры на создание «фундамента» для сетей 6G, хватит только на проектную документацию.
Руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук ранее заявил «Радиоточке НСН», что переход на 5G в России состоится не раньше 2029 года.
Горячие новости
