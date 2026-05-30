В «Локомотиве» опровергли информацию о долге в 1 млрд рублей
Опубликованные в СМИ сообщения о долге московского футбольного клуба «Локомотив» на сумму 1 млрд рублей являются ложными. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
До этого СМИ писали, что долги «Локомотива» якобы превышают 1 млрд рублей, и для получения лицензии на участие в Российской премьер-лиге клуб якобы внес в бюджет планируемые доходы от продажи нескольких игроков, в том числе Алексея Батракова и Сесара Монтеса.
8 мая Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что лицензии РФС и УЕФА получили семь коллективов из РФ, в частности «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». При этом право выступать в РПЛ подтвердили «Ростову», «Крыльям Советов» и ряду других команд.
