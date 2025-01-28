«Не опережают, но догоняют»: Борьба Китая и США в сфере ИИ мотивирует рынок

Китай и США соревнуются в создании наиболее совершенной модели искусственного интеллекта (ИИ), в первую очередь, чтобы потом интегрировать полученную систему в управление своим государством, а также, чтобы диктовать правила. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

В Китае запустили нейросеть для генерации текста и поиска в интернете DeepSeek, которая оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Жадан отметил, что такая гонка двух ведущих стран в этой сфере благотворно влияет на развитие ИИ во всем мире, так как все остальные тоже ускоряются.