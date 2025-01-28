«Не опережают, но догоняют»: Борьба Китая и США в сфере ИИ мотивирует рынок

Китай еще не опережает США по развитию искусственного интеллекта, но уже активно догоняет, что, в свою очередь, заставляет ускоряться и Россию, заявил НСН Александр Жадан.

Китай и США соревнуются в создании наиболее совершенной модели искусственного интеллекта (ИИ), в первую очередь, чтобы потом интегрировать полученную систему в управление своим государством, а также, чтобы диктовать правила. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

В Китае запустили нейросеть для генерации текста и поиска в интернете DeepSeek, которая оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро обогнала конкурента в AppStore в США среди бесплатных приложений. Жадан отметил, что такая гонка двух ведущих стран в этой сфере благотворно влияет на развитие ИИ во всем мире, так как все остальные тоже ускоряются.

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«В первую очередь это сводится к тому, чтобы получить контроль над первенством, поскольку та страна, которая сможет первая представить совершенное решение, может затем надеяться диктовать правила, как этим можно пользоваться, и использовать это в рамках своей инфраструктуры. Когда, например, была гонка по запуску ракет - это было важно сделать, поскольку в этом случае страна могла лучше себя продемонстрировать, а затем на основе этих возможностей появился МКС. Что касается гонки по созданию совершенного ИИ, здесь, скорее всего, мы также можем прийти к какому-то общему решению. Но первостепенно это то, как стране получится интегрировать это в свою структуру управления», - отметил он.

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Чуть позже чат-бот DeepSeek выложил в открытый доступ нейросеть Janus-Pro-7B, способную генерировать и распознавать изображения в высоком качестве, которая оказалась сильнее конкурентов. Также ранее глава США Дональд Трамп объявил о создании в США компании StarGate, которая инвестирует $500 миллиардов в развитие сферы ИИ и суперкомпьютеров. При этом Жадан подчеркнул, что Китай не опережает США в сфере ИИ, а лишь предлагает альтернативу.

«В данный момент Китай просто предоставляет альтернативу тому, что есть. Это играет на руку рынку, поскольку в этом случае у нас компании тоже начинают ускорять различные процессы по разработке и адаптации технологий. То, что ранее было недоступно, сейчас становится более доступным. Опережает ли Китай США? На текущий момент - нет, но активно догоняет», - подытожил он.

При этом ранее Трамп заявил, что успех китайского чат-бота DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей ИИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАКитайИскусственный Интеллект

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