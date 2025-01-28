СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek

Богатейшие люди мира потеряли по меньшей мере 108 млрд долларов после падения основных индексов в связи с появлением обновления китайского чат-бота на основе искусственного интеллекта DeepSeek-R1, сообщило агентство Bloomberg.

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Согласно данным, самые большие потери понесли миллиардеры, чье богатство связано с ИИ. Состояние главы корпорации Oracle Ларри Эллисона уменьшилось на 22,6 млрд долларов, руководителя NVidia Дженсена Хуанга – на 20,1 млрд долларов, а председателя совета директоров Dell Майкла Делла – на 13 млрд долларов.

Китайская компания DeepSeek выпустила новую версию чат-бота R1 20 января. Утверждается, что она превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. Разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый в разговоре с НСН заявил, что КНР хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:КитайИскусственный Интеллект

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