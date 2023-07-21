Отключить поиск Wi-Fi: Роскачество назвало способ продлить работу телефона

Там пояснили, что даже когда телефон не используется, приложения работают в нем в фоновом режиме, собирая информацию и расходуя заряд. Даже живые обои с анимацией и прорисовкой расходуют батарею, передает РИА Новости.

Если батарею хочется экономить, что отключить следует и push-уведомления. Эксперты Роскачества пояснили, что экран считается наиболее «прожорливым» в общем энергопотреблении на смартфоне.

Ранее компания «Инновационная разработка» сообщила, что придумала новый браузер «Луна», его запуск планируется до конца 2023 года. Он будет иметь успех только в том случае, если всех чиновников в приказном порядке заставят установить его, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН. По его словам, в российском сегменте интернета и так тесно.

