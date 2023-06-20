В России начали тестирование нового браузера «Луна»

Как отметили разработчики, приложение — альтернативный браузер для безопасного доступа в интернет и к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации и программами лояльности. «Луна» блокирует рекламу и трекеры, собирающие данные о просмотренных страницах. В результате расход мобильного трафика сокращается, а сайты загружаются быстрее. В браузер встроены российские сертификаты Минцифры, программа пропускает только проверенные ресурсы.

Новинка находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом, пишет РИА ФАН.

«Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android», — отметили в «Инновационной разработке».

