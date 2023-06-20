В России начали тестирование нового браузера «Луна»
Новый браузер «Луна» тестируют в России, программа, которую планируют запустить до конца года, будет доступна на устройствах с iOS и Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Инновационная разработка».
Как отметили разработчики, приложение — альтернативный браузер для безопасного доступа в интернет и к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации и программами лояльности. «Луна» блокирует рекламу и трекеры, собирающие данные о просмотренных страницах. В результате расход мобильного трафика сокращается, а сайты загружаются быстрее. В браузер встроены российские сертификаты Минцифры, программа пропускает только проверенные ресурсы.
Новинка находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом, пишет РИА ФАН.
«Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android», — отметили в «Инновационной разработке».
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