Членам Центризбиркома запретят использовать iPhone в служебных целях
Членам Центральной избирательной комиссии и сотрудникам аппарата ЦИК могут запретить использовать устройства iPhone и iPad в служебных целях, соответствующее распоряжение председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой разрабатывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
В комиссии указали, что в мае Памфилова рекомендовала не использовать смартфоны iPhone в ЦИК в служебных целях.
«На данный момент распоряжение ... о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки», — указали в комиссии.
Ранее использовать технику Apple в служебных целях запретили сотрудникам организаций Ростеха и работникам Минпромторга. По данным СМИ, аналогичный запрет также ввели в Минпросвещения. Кроме того, замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что ведомство запретит пользоваться iPhone в служебных целях в ближайшее время, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Членам Центризбиркома запретят использовать iPhone в служебных целях
- Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой
- В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США
- Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника
- Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино
- Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»
- В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат
- Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники
- Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
- Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru