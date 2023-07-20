Членам Центризбиркома запретят использовать iPhone в служебных целях

В комиссии указали, что в мае Памфилова рекомендовала не использовать смартфоны iPhone в ЦИК в служебных целях.

«На данный момент распоряжение ... о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки», — указали в комиссии.

Ранее использовать технику Apple в служебных целях запретили сотрудникам организаций Ростеха и работникам Минпромторга. По данным СМИ, аналогичный запрет также ввели в Минпросвещения. Кроме того, замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что ведомство запретит пользоваться iPhone в служебных целях в ближайшее время, пишет RT.

