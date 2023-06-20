«Установят чиновникам»: Основатель LiveInternet назвал условие успеха браузера «Луна»
Браузер нужно создавать совместно с игроком, который может подключить пользователей, например с производителем смартфонов, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Российский браузер «Луна» будет иметь успех только в том случае, если всех чиновников в приказном порядке заставят установить его, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН. По его словам, в российском сегменте интернета и так тесно.
Накануне компания «Инновационная разработка» сообщила, что придумала новый браузер «Луна», его запуск планируется до конца 2023 года. Отмечается, что он будет работать на устройствах с iOS и Android. Так, в браузер будут встроены сервисы, связанные с онлайн-покупками и программами лояльности. Кроме того, в браузер будут встроены российские сертификаты Минцифры и приложение будет пропускать только проверенные сайты. Герман Клименко считает, что перспективы у «Луны» весьма сомнительны.
«На этом рынке игроков вообще очень много. Судя по тому, что сразу идет отыгрыш от сертификации, это значит, что коллеги собираются играть на рынке российского сегмента интернета. Думаю, что там и так тесно, честно говоря. Если бы за игроками стоял Яндекс или Mail.ru, то, наверное, можно было бы предположить, что потенциальные возможности есть. Единственная история, которая могла бы как-то быть – это если всех чиновников в приказном порядке заставят поставить этот браузер», – сказал Клименко.
Он отметил, что браузер нужно создавать совместно с игроком, который может подключить пользователей. Таким игроком может стать производитель смартфонов, указал основатель LiveInternet.
«Попытки создать браузер – это примерно такая же история, как и попытки создать клон Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) или какие-то иные ресурсы. Для этого должна быть в наличии ресурсная база: либо денежная, либо мощностная и рекламная. Сейчас заходить в интернет с массовыми сервисами без рекламных площадей… Сложно себе представить. Мы знаем, что есть браузер у Яндекса, у ВКонтакте. Создание нового игрока на этом рынке без участия какого-то игрока, обладающего возможностью подключить пользователей… Например, производителя смартфонов. У Apple есть Safari, у Google есть Chrome», – резюмировал Клименко.
Ранее, в марте, «Коммерсант» сообщил, что российские власти и участники рынка IT начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Проект курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Необходимость в отечественной мобильной экосистеме объяснили удалением из зарубежных магазинов многих приложений российских разработчиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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