От «Госключа» до банков: Что поможет раскрутке мессенджера Max
Заметный маркетинг и интеграции с прочими государственными приложениями призваны помочь мессенджеру выполнить KPI по аудитории еще до презентации основного функционала, сказал НСН Владимир Зыков.
Судьба WhatsApp в России во многом зависит от того, сможет ли национальный мессенджер Max быстро выполнить KPI по аудитории, и для достижения поставленной цели компания VK пойдет на многое, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Национальный мессенджер Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе», сообщило РБК со ссылкой на подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о национальном мессенджере. Как уточняет издание, физлицам, юрлицам и ИП документы на электронную подпись будут приходить в Max, откуда их понадобится самостоятельно направлять в приложение «Госключ» для подписи.
Однако позже в Минцифры уточнили, что трактовка РБК не соответствует действительности, поскольку закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе», при этом в нем говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером. Зыков отметил, что подобная опция призвана привлечь внимание пользователей к MAX.
«У них есть KPI по аудитории. Не остается вариантов, кроме добровольно-принудительного метода. Когда люди регистрируется в MAX и видят лишь сервис аудио-видеозвонков и групповые чаты, возникает вопрос – зачем переходить туда, если все уже есть в Telegram и WhatsApp. Людям нужно дать то, ради чего они будут пользоваться MAX, у них должны выработаться пользовательские привычки. Это, онлайн-банкинг, госключ и куча всего государственного, чем не сможет похвастаться другой сервис в России. Наверное, после презентации основного функционала может не хватить времени на набор аудитории для выполнения KPI. Отсюда странные рекламные интеграции с блогерами, которые рассказывают, как замечательно можно болтать в MAX на парковке. Когда какой-то KPI будет достигнут, можно будет принимать решение о блокировке иностранных мессенджеров, которые не устраивают российские власти», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, судьба WhatsApp сегодня зависит от того, сможет ли команда MAX выполнить KPI по аудитории
«Поручение президента есть. В первую очередь оно скорее затронет Zoom, представители IT-бизнес на встрече с президентом, пожаловались именно на Zoom. Поручение сформулировано так, что может задеть заодно WhatsApp, и Viber. Однако, как я понимаю, судьба WhatsApp будет зависеть от того, выполнит ли MAX KPI по аудитории. Пока они продвигают звонки, потому что больше не на что делать ставку. Они находятся в бете. Полноценный функционал, по идее, должны запустить в сентябре. Мессенджер называется MAX, ровно, как и робот-помощник на сайте госуслуг. Думаю, это не случайно, возможно, мессенджер потом будет интегрирован в Госуслуги вместе с помощником MAX. ВК сказали, что запускают программу тестирования Bug Bounty, что позволит хакерам при нахождении уязвимостей сообщать об этом за вознаграждение. У ВК большой опыт в создании коммуникационных платформ, команда, которая занимается безопасностью. Хочется верить, что все получится и не будет, как с Аэрофлотом и аптеками», - заявил Зыков.
В свою очередь доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт по цифровизации российского бизнеса Ольга Субанова в разговоре с НСН допустила, что принудительный переход аудитории в MAX на начальном этапе оправдан.
«WeChat существует с 2011 года, переход аудитории произошел органически, туда добавлялись функции и пользователю было удобно. Заставить человека использовать тот или иной мессенджер можно только, поставив определенные условия. Возможно, перевод государственных сервисов оправдан. У нас в России много сервисов - WhatsApp, Telegram, Viber. К примеру, в Китае часть деловой активности тех, кто работает, проходит в WeChat. Наверное, стимулировать устанавливать MAX можно и таким способом. При необходимости перевода государственных чатов, каких-то каналов коммуникации в MAX, возникнет необходимость его и в личных целях. Если MAX наполнится разными функциями и станет больше, чем мессенджер, конечно, устанавливать его будут активнее», - сказала она.
Ранее сообщалось, что VK и Сбер совместно работают над внедрением технологий защиты от мошенничества в национальный мессенджер Max. При этом гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков пояснил «Радиоточке НСН», что не может быть 100% уверенности в безопасности той или иной технологии, над ее совершенствованием разработчикам нужно работать ежедневно.
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