Национальный мессенджер Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе», сообщило РБК со ссылкой на подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о национальном мессенджере. Как уточняет издание, физлицам, юрлицам и ИП документы на электронную подпись будут приходить в Max, откуда их понадобится самостоятельно направлять в приложение «Госключ» для подписи.

Однако позже в Минцифры уточнили, что трактовка РБК не соответствует действительности, поскольку закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе», при этом в нем говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером. Зыков отметил, что подобная опция призвана привлечь внимание пользователей к MAX.

«У них есть KPI по аудитории. Не остается вариантов, кроме добровольно-принудительного метода. Когда люди регистрируется в MAX и видят лишь сервис аудио-видеозвонков и групповые чаты, возникает вопрос – зачем переходить туда, если все уже есть в Telegram и WhatsApp. Людям нужно дать то, ради чего они будут пользоваться MAX, у них должны выработаться пользовательские привычки. Это, онлайн-банкинг, госключ и куча всего государственного, чем не сможет похвастаться другой сервис в России. Наверное, после презентации основного функционала может не хватить времени на набор аудитории для выполнения KPI. Отсюда странные рекламные интеграции с блогерами, которые рассказывают, как замечательно можно болтать в MAX на парковке. Когда какой-то KPI будет достигнут, можно будет принимать решение о блокировке иностранных мессенджеров, которые не устраивают российские власти», - пояснил он.