В Госдуме рассказали о преимуществах мессенджера MAX

По его словам, у бета-версии MAX есть поддержка банковских сервисов, к которой подключено два банка, а в будущем появится возможность подписывать документы электронной подписью.

«Голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься», — отметил парламентарий.

Боярский добавил, что в люди отдадут предпочтение той платформе, которая будет для них «удобнее, безопаснее и быстрее».

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил «Радиоточке НСН», что мессенджер MAX должен развиваться в условиях конкуренции, без блокировок его западных конкурентов.