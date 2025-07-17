В Госдуме рассказали о преимуществах мессенджера MAX
У новейшего российского мессенджера MAX есть очевидные преимущества перед конкурентами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, у бета-версии MAX есть поддержка банковских сервисов, к которой подключено два банка, а в будущем появится возможность подписывать документы электронной подписью.
«Голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься», — отметил парламентарий.
Боярский добавил, что в люди отдадут предпочтение той платформе, которая будет для них «удобнее, безопаснее и быстрее».
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил «Радиоточке НСН», что мессенджер MAX должен развиваться в условиях конкуренции, без блокировок его западных конкурентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru