Клименко опроверг блокировку WhatsApp в России с 1 августа
Достоверной информации о будущем иностранных мессенджеров в России ни у кого нет, поэтому не стоит верить, что что-то запретят 1 августа, заявил НСН Герман Клименко.
Государство может закрыть все неудобные ресурсы, но не собирается банить все подряд и использует подход доброй воли, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской Meta), а также сервисы VPN будут заблокированы в России с 1 августа, утверждает журналистка Анастасия Кашеварова. Источник информации она не раскрыла, но уточняет, что «WhatsApp должны были блокнуть еще 1 июля, но что-то пошло не так». Кашеварова настаивает, что от WhatsApp в России только беды — мошеннические рассылки, вербовка в интересах ВСУ, утечки маршрутов журналистов в зоне СВО. Как Кашеварова представляет себе «блокировку VPN», она не пояснила, указав лишь, что «российские останутся на рынке, вражеские уйдут». Клименко настороженно отнесся к этим высказываниям.
«Ни у кого нет сейчас достоверной информации, когда и что будет забанено, а тема хайповая. Утверждать, что это произойдет именно с WhatsApp — странно... А почему не Telegram, или оба мессенджера? Я подозреваю, что мы все будем неправы. Роскомнадзор может закрыть почти все, так как для этого есть все технические средства. Сейчас пытаются действовать разумно, использовать подход доброй воли. Банить все подряд бессмысленно. Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту. Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись. Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть “Госуслуги”, почему бы не создать “ГосVPN”», — рассудил он.
Ранее Клименко рассказал НСН, что вопрос с блокировкой WhatsApp и Telegram в России уже решен.
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