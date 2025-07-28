Государство может закрыть все неудобные ресурсы, но не собирается банить все подряд и использует подход доброй воли, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской Meta), а также сервисы VPN будут заблокированы в России с 1 августа, утверждает журналистка Анастасия Кашеварова. Источник информации она не раскрыла, но уточняет, что «WhatsApp должны были блокнуть еще 1 июля, но что-то пошло не так». Кашеварова настаивает, что от WhatsApp в России только беды — мошеннические рассылки, вербовка в интересах ВСУ, утечки маршрутов журналистов в зоне СВО. Как Кашеварова представляет себе «блокировку VPN», она не пояснила, указав лишь, что «российские останутся на рынке, вражеские уйдут». Клименко настороженно отнесся к этим высказываниям.