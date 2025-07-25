При разработке нового российского мессенджера MAX целевым ориентиром был китайский сервис WeChat, и чтобы приблизиться к нему, российскому сервису необходимо нарастить функционал для удобства общения разных участников, в том числе и для представителей бизнеса. Об этом НСН заявила доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт по цифровизации российского бизнеса Ольга Субанова.

Запустившийся этим летом российский мессенджер MAX накануне обновил политику конфиденциальности, обратили внимание журналисты. Сервис cможет передавать данные о пользователях, но лишь тем органам госвласти, кому обязан по действующему законодательству, и только по соответствующему запросу, а также может собирать информацию о посещенных веб-страницах. Сам национальный мессенджер призван не только обеспечить переписку и голосовую связь: он объединит возможность получать электронные государственные услуги, удостоверять личность через цифровой ID, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи. По словам Субановой, MAX будет работать по принципу WeChat, но для этого ему предстоит стать экосистемой.