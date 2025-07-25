Экосистема и стиль жизни: Российский мессенджер MAX сравнили с китайским WeChat
Для нового российского мессенджера MAX русскоязычная аудитория является перспективной, однако не стоит забывать о таких серьезных конкурентах, как, например, «ВКонтакте», сказала НСН Ольга Субанова.
При разработке нового российского мессенджера MAX целевым ориентиром был китайский сервис WeChat, и чтобы приблизиться к нему, российскому сервису необходимо нарастить функционал для удобства общения разных участников, в том числе и для представителей бизнеса. Об этом НСН заявила доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт по цифровизации российского бизнеса Ольга Субанова.
Запустившийся этим летом российский мессенджер MAX накануне обновил политику конфиденциальности, обратили внимание журналисты. Сервис cможет передавать данные о пользователях, но лишь тем органам госвласти, кому обязан по действующему законодательству, и только по соответствующему запросу, а также может собирать информацию о посещенных веб-страницах. Сам национальный мессенджер призван не только обеспечить переписку и голосовую связь: он объединит возможность получать электронные государственные услуги, удостоверять личность через цифровой ID, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи. По словам Субановой, MAX будет работать по принципу WeChat, но для этого ему предстоит стать экосистемой.
«WeChat выбирают в качестве целевого ориентира большинство сервисов. Он выбран целевым ориентиром и для MAX. Дело в том, что WeChat является целой экосистемой. Если отечественные мессенджеры хотя бы в части функционала будут давать такие возможности, которые дает WeChat для пользователей, это будет замечательно. У WeChat данные обрабатываются в Китае, пользователи соглашаются с условиями платформы (иначе они просто не смогут ею пользоваться), можно восстановить историю переписок в разных разрезах. Соответственно, любые юридические лица, которые выходят в экосистему, также обязаны присоединиться к платформе. WeChat удобен и защищен в той части, которую обеспечивает сама платформа», — сказала Субанова.
По мнению эксперта, одно из главных преимуществ WeChat - его интернациональность, к чему российскому MAX нужно стремиться, чтобы выиграть конкуренцию у других сервисов в глазах бизнеса.
«MAX необходимо нарастить функционал, чтобы общение в MAX стало полезным для разных участников, чтобы было больше информации, в том числе и для бизнеса. В экосистеме WeChat есть специальные аккаунты, которые создают компании, страны, регионы, чтобы иметь возможность общаться с пользователями напрямую. На то, чтобы конкурировать с российскими сервисами, потребуется время. Возможно, с точки зрения государственных сервисов альтернатив MAX не будет, но бизнес должен быть там, где удобно его клиентам. Поэтому не совсем очевидно, как будут регистрироваться в MAX иностранцы, чтобы получать услуги, например, у российских компаний. Если им для этого потребуется зарегистрированный мобильный телефон, то придется преодолеть барьер по получению российской сим-карты. Что же касается китайской и международной версий WeChat, они пересекаются в поиске, в контенте, в других аспектах. Поэтому если российский бизнес присутствует в WeChat, китайские потребители смогут получить информацию. Кроме того, для MAX русскоязычная аудитория перспективная, но не нужно забывать о существующих российских сервисах, таких, как “ВКонтакте” и другие», — добавила эксперт.
В Китае WeChat вполне заменяет другие мессенджеры, но он стал для китайцев он стал буквально стилем жизни: понятно, что российскому MAX до этого еще далеко, объяснила Субанова.
«В WeChat реализованы разные сервисы. Аналогом Telegram в WeChat будут официальные аккаунты. Аналогом TikTok —WeChat Channels. Его сервисы ориентированы на разные потребности. Есть платежи, есть сервисы для работы с клиентами, есть решения только для компаний. У MAX все еще впереди. Рассматривать WeChat как мессенджер слишком упрощенно. Для Китая, по мнению самих разработчиков WeChat, это стиль жизни», — подытожила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пообещал, что мессенджер Telegram не станут блокировать после запуска национального многофункционального сервиса MAX, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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