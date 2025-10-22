Умерла режиссер Наталья Овчинникова, работавшая с Рязановым и Меньшовым
На 76-м году жизни умерла режиссер Наталья Овчинникова, член Союза кинематографистов России. О ее смерти сообщили в пресс-службе организации.
В Союзе кинематографистов рассказали, что Овчинникова долгие годы работала вторым режиссером на киностудии «Мосфильм». Свою карьеру она начала в 1970 году, пройдя путь от помощника режиссера до признанного мастера, отмечает RT.
В 1984 году она окончила киноведческий факультет ВГИКа. За годы работы Овчинникова сотрудничала с выдающимися советскими и российскими режиссерами — Эльдаром Рязановым, Роланом Быковым, Владимиром Меньшовым и Михаилом Швейцером.
Режиссер принимала участие в создании ряда известных фильмов, среди которых «Москва слезам не верит», «Чучело», «Старики-разбойники» и «Принцесса цирка», передает «Радиоточка НСН».
