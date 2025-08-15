Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Мессенджер Max внедрил кнопку «пожаловаться» и безопасный режим для защиты пользователей от подозрительных контактов и контента. Об этом говорится в сообщении сервиса.

«Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности… Безопасный режим - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными», - указано в релизе национальной платформы.

Пользователи могут подать жалобу на спам, оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии. Специалисты сервиса оперативно рассматривают обращения. В свою очередь, безопасный режим позволяет скрыть профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомых пользователей, отключить приглашения в чаты.

Ранее мессенджер Max отчитался о блокировке в июле более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, пишет Ura.ru.

