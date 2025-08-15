Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
Мессенджер Max внедрил кнопку «пожаловаться» и безопасный режим для защиты пользователей от подозрительных контактов и контента. Об этом говорится в сообщении сервиса.
«Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности… Безопасный режим - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными», - указано в релизе национальной платформы.
Пользователи могут подать жалобу на спам, оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии. Специалисты сервиса оперативно рассматривают обращения. В свою очередь, безопасный режим позволяет скрыть профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомых пользователей, отключить приглашения в чаты.
Ранее мессенджер Max отчитался о блокировке в июле более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
- Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
- В Белгороде двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ
- В Госдуме предложили запретить работать курьерами имеющим судимость
- Megadeth анонсировала последний альбом и прощальное турне
- Санкции, мир и «Боинги»: РФ и США на Аляске обсудят Украину
- СМИ: На Аляске разместили истребители F-35
- Из Таиланда депортируют россиянина, снимавшего бои в Камбодже
- Над Россией сбили 53 украинских беспилотника
- Экс-депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru