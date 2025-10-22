Женщина погибла при взрыве у воинской части в Ставрополе, подозреваемый задержан
В Ставрополе у территории воинской части произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, сообщает RT. Происшествие случилось около 19:00 мск.
Как сообщает Telegram-канал Mash, самодельное взрывное устройство сдетонировало на автобусной остановке. По предварительным сведениям, заряд был заложен в детскую коляску. Пострадавшая получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована, однако позже скончалась от полученных травм.
Правоохранительные органы задержали предполагаемого подрывника.
Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе возможность диверсии и причастность украинских спецслужб. На месте продолжают работать саперы и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».
