Женщина погибла при взрыве у воинской части в Ставрополе, подозреваемый задержан

В Ставрополе у территории воинской части произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, сообщает RT. Происшествие случилось около 19:00 мск.

Как сообщает Telegram-канал Mash, самодельное взрывное устройство сдетонировало на автобусной остановке. По предварительным сведениям, заряд был заложен в детскую коляску. Пострадавшая получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована, однако позже скончалась от полученных травм.