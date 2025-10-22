Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, инциденты произошли в промежутке с 16:00 до 20:00 мск. Шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты в небе над Белгородской областью, ещё три — над Брянской, отмечает RT.

В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

