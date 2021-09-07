Слишком древние. Аналитик объяснил отключение части смартфонов от WhatsApp

Руководство сервиса WhatsApp заявило, что с 1 ноября приложение перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних (все айфоны вплоть до шестого включительно). До этого времени пользователям предлагается обновить свой смартфон либо сохранить переписку, чтобы не потерять контакты.

Решение связано с тем, что компания за счет отказа от поддержки устаревших аппаратов сокращает лишние издержки, пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Многие игроки рынка – не только WhatsApp, но и Microsoft Windows и другие – прекращают поддержку устаревших моделей из-за того, что они тратят на это колоссальное количество времени и денег, а количество аппаратов с такими функциями и управлением устаревшей операционной системы уже на рынке находятся в минимальном количестве. Это невыгодно. Компании стараются до последнего срока поддерживать устаревшие модели, но рано или поздно им приходится предпринимать подобные шаги. Телефонов с теми версиями программного обеспечения операционной системы Android уже на рынке не так много. Как правило, это вторые-третьи аппараты, потому что иметь первым аппарат настолько древний, который был лет 7-8 назад, сейчас уже фактически нереально. В общей совокупности их количество меньше 0,5% от всех пользователей WhatsApp», – отметил эксперт.

По словам Кускова, скорее всего, обладателям старых телефонов вообще нельзя будет пользоваться WhatsApp после 1 ноября.

«Мессенджер предложит обновление, которое нельзя будет установить, и им невозможно будет пользоваться», – пояснил он.