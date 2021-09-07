Слишком древние. Аналитик объяснил отключение части смартфонов от WhatsApp
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил НСН, почему WhatsApp перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами.
Руководство сервиса WhatsApp заявило, что с 1 ноября приложение перестанет функционировать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних (все айфоны вплоть до шестого включительно). До этого времени пользователям предлагается обновить свой смартфон либо сохранить переписку, чтобы не потерять контакты.
Решение связано с тем, что компания за счет отказа от поддержки устаревших аппаратов сокращает лишние издержки, пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
«Многие игроки рынка – не только WhatsApp, но и Microsoft Windows и другие – прекращают поддержку устаревших моделей из-за того, что они тратят на это колоссальное количество времени и денег, а количество аппаратов с такими функциями и управлением устаревшей операционной системы уже на рынке находятся в минимальном количестве. Это невыгодно. Компании стараются до последнего срока поддерживать устаревшие модели, но рано или поздно им приходится предпринимать подобные шаги. Телефонов с теми версиями программного обеспечения операционной системы Android уже на рынке не так много. Как правило, это вторые-третьи аппараты, потому что иметь первым аппарат настолько древний, который был лет 7-8 назад, сейчас уже фактически нереально. В общей совокупности их количество меньше 0,5% от всех пользователей WhatsApp», – отметил эксперт.
По словам Кускова, скорее всего, обладателям старых телефонов вообще нельзя будет пользоваться WhatsApp после 1 ноября.
«Мессенджер предложит обновление, которое нельзя будет установить, и им невозможно будет пользоваться», – пояснил он.
Гендиректор Telecom Daily также напомнил также, что ни один из существующих мессенджеров нельзя назвать абсолютно безопасным.
«С точки зрения безопасности нет ни одного мессенджера стопроцентно безопасным, сколько бы Дуров не говорил, как прекрасен его Telegram. Все можно взломать, посмотреть, проверить. Это возможно в силу коммерческих или личных причин, когда кто-то друг за другом следит. Поэтому просто надо осторожно к этому относиться, не сообщать сверхважных событий через мессенджеры, а делать это лично», – посоветовал Кусков.
Ранее Кусков назвал в беседе с НСН причины популярности кнопочных телефонов среди россиян.
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