Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов в репортаже на канале «Россия 1».

Журналисты случайно увидели «Урал» на улицах Анкориджа. Уоррен поделился, что из-за санкций против России испытывает проблемы с поиском запчастей для мотоцикла. Недавно у техники сломался стартер.

Как отметил Богданов, через несколько дней мотолюбителя разыскали дипломаты РФ и вручили мужчине новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — указал советник-посланник российского посольства в США Алексей Леденев.

Уоррен назвал новый мотоцикл «великолепным».

Ранее Владимир Путин встретился в Анкоридже с православным архиереем владыкой Алексием и подарил ему две иконы, пишет Ura.ru.

