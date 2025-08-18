Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов в репортаже на канале «Россия 1».
Журналисты случайно увидели «Урал» на улицах Анкориджа. Уоррен поделился, что из-за санкций против России испытывает проблемы с поиском запчастей для мотоцикла. Недавно у техники сломался стартер.
Как отметил Богданов, через несколько дней мотолюбителя разыскали дипломаты РФ и вручили мужчине новый «Урал».
«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — указал советник-посланник российского посольства в США Алексей Леденев.
Уоррен назвал новый мотоцикл «великолепным».
Ранее Владимир Путин встретился в Анкоридже с православным архиереем владыкой Алексием и подарил ему две иконы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту
- СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде
- Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ
- Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
- США: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу
- ЛДПР открыла магазин партийного мерча
- В Госдуме не подтвердили информацию о новых запретах для дачников
- Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма
- СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом
- Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru