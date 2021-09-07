WhatsАpp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение перестанет функционировать с 1 ноября текущего года на устройствах с устаревшими системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних.

WhatsApp предлагает до этого времени привести свой смартфон в соответствие с требованиями либо сохранить переписку.

Тем временем, мессенджер Telegram скачали в магазинах мобильных приложений более 1 млрд раз.

