WhatsАpp перестанет работать на старых смартфонах

Руководство программы WhatsApp обнародовало новые требования к операционным системам смартфонов, пишут «Известия».

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Приложение перестанет функционировать с 1 ноября текущего года на устройствах с устаревшими системами. Речь идет о Android 4.0.4 и более ранних, а также iOS 9 и более ранних.

WhatsApp предлагает до этого времени привести свой смартфон в соответствие с требованиями либо сохранить переписку.

Тем временем, мессенджер Telegram скачали в магазинах мобильных приложений более 1 млрд раз.

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ФОТО: flickr/Microsiervos
ТЕГИ:Мессенджеры
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