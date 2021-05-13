Россиянам рассказали, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах

Большинство россиян хотели бы пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако не готовы платить за него столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Советами о том, как сэкономить трафик, поделился телеком-аналитик Денис Кусков.

«Согласно проведенному нами опросу, большинство респондентов заявили, что им нужен безлимитный трафик, но платить за него они готовы не более 500–600 рублей. А эта сумма меньше, чем в среднем предлагают операторы. Поэтому абонентам остается только экономить», - отметил эксперт.

Аналитик посоветовал для начала проверить, какие приложения потребляют больше всего трафика. И только после этого предпринимать дальнейшие действия, отмечает «Радио 1». К примеру, можно запретить работу приложений в фоновом режиме. Кроме того, можно заранее скачивать карты и пользоваться ими без мобильного интернета. Для экономии Денис Кусков посоветовал использовать особый режим браузера – включить режим сжатия трафика и отключения рекламы.

Резюмируя, Денис Кусков отметил, что активнее всего трафик расходуется при просмотре видео. Тем, кто предпочитает смотреть со смартфона длинные фильмы, он посоветовал скачать их заранее через wi-fi: позже их можно будет смотреть, не тратя мобильные гигабайты.