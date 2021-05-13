Россиянам рассказали, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах
Большинство россиян хотели бы пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако не готовы платить за него столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Советами о том, как сэкономить трафик, поделился телеком-аналитик Денис Кусков.
«Согласно проведенному нами опросу, большинство респондентов заявили, что им нужен безлимитный трафик, но платить за него они готовы не более 500–600 рублей. А эта сумма меньше, чем в среднем предлагают операторы. Поэтому абонентам остается только экономить», - отметил эксперт.
Аналитик посоветовал для начала проверить, какие приложения потребляют больше всего трафика. И только после этого предпринимать дальнейшие действия, отмечает «Радио 1». К примеру, можно запретить работу приложений в фоновом режиме. Кроме того, можно заранее скачивать карты и пользоваться ими без мобильного интернета. Для экономии Денис Кусков посоветовал использовать особый режим браузера – включить режим сжатия трафика и отключения рекламы.
Резюмируя, Денис Кусков отметил, что активнее всего трафик расходуется при просмотре видео. Тем, кто предпочитает смотреть со смартфона длинные фильмы, он посоветовал скачать их заранее через wi-fi: позже их можно будет смотреть, не тратя мобильные гигабайты.
В свою очередь, эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьёв сообщил, что для зарядки смартфонов нужно использовать сертифицированное зарядное устройство. В противном случае можно испортить аккумулятор.
«У качественного зарядного устройства должны быть "мозги". Современный телефон требует не только больших токов напряжение при зарядке: зарядное устройство с телефоном должно общаться и договариваться, каким током заряжать телефон в данный момент. Это значение всё время изменяется, и, собственно, отсюда родился термин "умная зарядка"», – объяснил эксперт.
Чтобы отличить настоящую «умную зарядку» от подделки, нужно внимательно прочитать, с какими токами и с каким напряжением оно работает, какую мощность оно поддерживает. Большое значение имеет и качество провода, уточнил эксперт.
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