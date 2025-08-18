Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ

Средства ПВО сбили за ночь 23 украинских беспилотника над регионами России Трамп: Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма и идеи вступления в НАТО СМИ: Серия встреч Трампа с европейскими лидерами и Зеленским необязательно должна привести к трехстороннему саммиту с Россией Стоимость ремонта автомобилей европейского производства выросла в России за год на 25% Российские компании такси готовятся к массовой продаже подержанных иномарок