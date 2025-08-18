Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали 23 беспилотника ВСУ, передает Минобороны.

«С 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа... перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.

Отмечается, что восемь БПЛА ликвидировали в Тамбовской области, по два - в Белгородской и Ростовской областях, под одному - в Курской и Воронежской, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, пять дронов сбили над акваторией Азовского моря, два – над водами Черного моря.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Ракитянский район Белгородской области, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.

