Новый девайс или провал: Wylsacom поделился ожиданиями от складного iPhone

Apple не гонится за скоростью, а ставит на качество, заявил НСН Валентин Петухов.

Компания Apple анонсирует складной iPhone в следующем году, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Планшет Apple со складным дисплеем окажется в три раза дороже обычного iPad Pro. Об этом сообщает Bloomberg. Инсайдер Марк Гурман выяснил, что разработка первого складного планшета от Apple зашла в тупик. Петухов отмечает, что это еще не конец, а первые модели могут появиться уже скоро.

«Это только начало: в следующем году ожидается анонс складного iPhone. И по конструкции это будет похоже на два iPhone Air. Компания освоила производство тонкого устройства, где батарея располагается на всей площади девайса. Но меня смущает гонка за широкой диагональю. потому что мне бы хотелось iPad по размеру как iPad mini. Если бы он складывался пополам, то был бы очень полезным гаджетом для многих задач. Иначе у нас очень большое устройство, которое в полном объеме превращается в совсем огромное. Я бы хотел, чтобы у него в сложенном состоянии была операционная система iOS, а в разложенном некое подобие iPadOS с ее возможностями. Для такого гаджета можно было бы придумать даже новое название», — подчеркнул он.

Блогер отметил, что есть факторы, которые могут помешать реализации проекта.

«Проблемы могут быть исключительно в экране. У Apple специфический подход к ним. Например, OLED-экраны, они в своих смартфонах стали применять сильно позже конкурентов. Только после перехода всего рынка на них, компания их догнала. К тому же, складные телефоны у Samsung уже выходят в седьмом поколении, а Apple ждет. Китайцы уже улетели очень далеко. У них даже есть тройные раскладушки от того же Huawei. Есть и флипоподобные устройства, которые по соотношению сторон похожи на квадраты. Apple в последние годы — это компания, которая не гонится за первенством в какой-либо категории, но хочет сделать действительно хороший гаджет. Но может случиться и негативный сценарий, когда просто выпустят примерно то, что уже есть на рынке у Samsung уже несколько лет», — заключил собеседник НСН.

Ранее Wylsacom рассказал НСН, чем Apple собирается удивлять в ближайшее время.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СмартфоныAppleIphone

