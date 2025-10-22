Компания Apple анонсирует складной iPhone в следующем году, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).



Планшет Apple со складным дисплеем окажется в три раза дороже обычного iPad Pro. Об этом сообщает Bloomberg. Инсайдер Марк Гурман выяснил, что разработка первого складного планшета от Apple зашла в тупик. Петухов отмечает, что это еще не конец, а первые модели могут появиться уже скоро.